Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Mert Sagit
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Güvenlik güçleri terörle mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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