Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekâtı düzenlendi. Terör örgütü PKK'ya it 13 hedef imha edildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
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Bölücü terörle sınır ötesinde mücadele sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yeni hava harekâtı düzenlendiğini duyurdu. Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait 13 hedef imha edildi.

Hava harekatıyla vurulan mağara, sığınak, barınak ve depolarda, aralarında sorumlu düzeyde teröristlerin de olduğu çok sayıda PKK’lı etkisiz hale getirildiği bildirildi.

# Milli Savunma Bakanlığı
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