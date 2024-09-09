Irak'ta terör operasyonu: 21 terör hedefi imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik hava harekatında 21 hedefin imha edildiğini açıkladı. Hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
İcra edilen harekatta, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve terör örgütünün kullandığı tesislerden 21 hedef imha edildi.
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/E1JTb7FHSx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2024