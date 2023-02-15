İran Kızılay Genel Başkanı Türkiye'de

Türkiye'ye destekler sürüyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde yıkıcı etki yaratan depremlerin ardından başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Birçok ilde enkaz çalışmaları sonlandırılırken diğer yandan da yurt dışından gelen ekiplerle beraber depremzedelere destek faaliyetleri koordineli bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor. Yurt dışından gelen ekiplerden biri de İran Kızılay'ı ve İran Kızılay Genel Başkanı Hossein Kolivand'dı. Hossein Kolivand ve ekibi Ulusal Kanal mikrofonlarına demeç vererek yaptıkları çalışmalar ve ekiplerinin verdiği destektek hakkında ayrıntılara değindiler.