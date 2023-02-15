İran Kızılay Genel Başkanı Türkiye'de

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından dünyanın birçok yerinden yardım ekipleri Türkiye'ye geldi. Onlardan biri ise İran Kızılay'ı ve Kızılay Genel Başkanı Hossein Kolivand oldu.

Son Güncelleme:

Türkiye'ye destekler sürüyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde yıkıcı etki yaratan depremlerin ardından başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Birçok ilde enkaz çalışmaları sonlandırılırken diğer yandan da yurt dışından gelen ekiplerle beraber depremzedelere destek faaliyetleri koordineli bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor. Yurt dışından gelen ekiplerden biri de İran Kızılay'ı ve İran Kızılay Genel Başkanı Hossein Kolivand'dı. Hossein Kolivand ve ekibi Ulusal Kanal mikrofonlarına demeç vererek yaptıkları çalışmalar ve ekiplerinin verdiği destektek hakkında ayrıntılara değindiler.

Benzer Videolar

"Kahramanlar hoş geldiniz" "Kahramanlar hoş geldiniz"
"Deprem 3,8 metre kaymaya neden oldu" | Doç. Dr. Bayık değerlendirdi "Deprem 3,8 metre kaymaya neden oldu" | Doç. Dr. Bayık değerlendirdi
Antalya'da depremzede sayısı ne kadar? Antalya'da depremzede sayısı ne kadar?
222 saat sonra umutları yeşertti: Melike İmamoğlu sağ kurtarıldı 222 saat sonra umutları yeşertti: Melike İmamoğlu sağ kurtarıldı
Şile'de mayın patladı Şile'de mayın patladı
Hassas burunlu köpek "Alfa" depremzedelere umut oldu Hassas burunlu köpek "Alfa" depremzedelere umut oldu
Depremzedeler böyle tahliye ediliyor Depremzedeler böyle tahliye ediliyor
212 saat sonra mucizenin adı: 77 yaşındaki Fatma Güngör 212 saat sonra mucizenin adı: 77 yaşındaki Fatma Güngör
5 yaşındaki afetzede Yusuf'a doğum günü sürprizi 5 yaşındaki afetzede Yusuf'a doğum günü sürprizi
Baykal ailesine taziye ziyareti Baykal ailesine taziye ziyareti
Müteahhitler bir bir yakalanıyor Müteahhitler bir bir yakalanıyor
Yardımlar askeri uçaklarla deprem bölgesine taşındı Yardımlar askeri uçaklarla deprem bölgesine taşındı
Çok Okunanlar
1 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem
2 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
3 Türkiye Tek Yürek ortak yayınında kimler var?
4 O tarihe dikkat: Kar ve zonal fırtına geliyor!
5 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...