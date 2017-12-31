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İranlı turistler yeni yıla Van'da girecek

İranlı turistler yeni yıla Van'da girecek. Kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yapan turistler 2018 öncesi esnafın yüzünü güldürdü.

İranlı turistler yeni yıla Van'da girecek

Doğu'nun incisi Van'a İranlı turistler akın etti, esnafın yüzü güldü.

Turistler hem alışveriş hem de yılbaşını geçirmek için bu yıl da Van'ı tercih etti.

Son yıllarda İran'dan Van'a gelen turist sayısında büyük bir artış var. Öyleki 2017 yılında 500 bin İranlının tercihi Van oldu.

Kentte İranlı turist yoğunluğu yaşanıyor.  Turistler cadde ve sokaklarda alışveriş yaparak ellerini doldurdu.

Bir başka sınır ilimiz Edirne'de de yılbaşı yoğunlu yaşanıyor. Noel nedeniyle tatile giren Yunanistan ve Bulgaristan'da yaşayanların adresi Edirne oldu.

Kentteki konaklama yerlerinde de yoğunluk yaşanıyor.  

Aralık ayının 23'ünden bu yana oteller yüzde yüz dolu.



ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #van
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