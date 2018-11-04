İrfan Karaaslan tilkiye elleriyle meyveli kek yedirdi
İrfan Karaaslan tilkiye elleriyle meyveli kek yedirdi
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İrfan Karaaslan tilkiye elleriyle meyveli kek yedirdi

Bayburt'ta yaşayan İrfan Karaaslan, rastladığı tilkiye elleriyle meyveli kek yedirdiği görüntüleri sosyal medyaya paylaştı.

İrfan Karaaslan tilkiye elleriyle meyveli kek yedirdi

Karaaslan, merkeze bağlı Konursu ile Değirmencik köyleri arasında, Bayburt- Çaykara karayolundaki bir akaryakıt istasyonu çevresine gelen tilkiye elleriyle meyveli kek yedirdi.

Tilkiyi beslemesini cep telefonuyla kaydeden Karaaslan, bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Bölgede esnaflık yapan Karaaslan, AA muhabirine, tilkinin zaman zaman akaryakıt istasyonu çevresine gelerek bu alanda beslendiğini söyledi.

Yabani bir hayvan olduğu için ürkek davranan tilkinin yine de insanlara yaklaştığını belirten Karaaslan, "Tilki özellikle meyveli keki çok seviyor. Biz de ona bu çevreye her gelişinde meyveli kek yediriyoruz. Çikolatalı ya da diğer keklerden verince yemiyor." dedi.

Karaaslan, tilkinin yöredeki insanlar yabani hayvanlara zarar vermediği için kendilerine yaklaştığını düşündüğünü de sözlerine ekledi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Bayburt #irfan karaaslan
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