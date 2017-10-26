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İş adamı Necmettin Bitlis toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, İstanbul'da toprağa verildi.

İş adamı Necmettin Bitlis toprağa verildi

Ani rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede vefat eden Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, İstanbul'da toprağa verildi.

Necmettin Bitlis için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Bitlis'in oğulları Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis ile eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Akşit taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Necmettin Bitlis'in yakınlarının yanı sıra Erdal Bahçıvan ve Yılmaz Ulusoy'un da aralarında bulunduğu bazı iş adamları katıldı.

Bitlis'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Bu arada, Necmettin Bitlis için bu akşam Hilton Bosphorus İstanbul Otel’de mevlit okutulacak. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Necmettin Bitlis #Polisan Holding
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