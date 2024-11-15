İş arayanlar dikkat: Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 9 geçici işçi alacak.

Mert Sagit Mert Sagit
İş arayanlar dikkat: Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alacak
Yayınlanma:

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 aşçı, 1 laboratuvar teknikeri, 3 orman işçisi, 2 fidan yetiştiricisi olmak üzere toplam 9 geçici işçi alımı yapılacak.

Açık iş ilanları 18 Kasım'a kadar İŞKUR tarafından yayımlanacak, gerekli şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını yine bu kurum üzerinden yapabilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak.

"Laboratuvar teknikeri" unvanına başvuracak adaylar için bu yılın KPSS P93 puanı kullanılacak, puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucuna göre sınava katılacak adaylar belirlenecek.

"Aşçı", "orman işçisi" ve "fidan yetiştiricisi" unvanları için başvuru yapacak adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre tespit edilecek. Bu adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, OGM'nin internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

Esenyurt'ta Kalkan-29 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktıEsenyurt'ta Kalkan-29 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktıGündem
orman genel müdürlüğü orman işçisi
Günün Manşetleri
Malatya'da şiddetli deprem
3 terörist etkisiz hale getirildi
Esenyurt'ta Kalkan-29 operasyonu
Noterlik Kanunu ve Medeni Kanunda düzenleme
6 kadın kurtarıldı, 2 zanlı tutuklandı
Kuyu-37 operasyonunda 207 tutuklama
AK Partili Kılıç, Cumhurbaşkanı'nın Esad çağrısını değerlendirdi
Cansız bedeni bulunan Rojin'in ölüm nedeni ortaya çıktı!
Vatan Partisi'nden belediyelere konser harcaması eleştirisi
Diyarbakır Belediyesi'nin 'JinKart' krizi
Çok Okunanlar
Jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi Jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
Noterlik Kanunu ve Medeni Kanunda düzenleme Noterlik Kanunu ve Medeni Kanunda düzenleme
6,6 büyüklüğünde deprem oldu 6,6 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da şiddetli deprem Malatya'da şiddetli deprem
Esenyurt'ta Kalkan-29 operasyonu Esenyurt'ta Kalkan-29 operasyonu