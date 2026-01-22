İş bulma umuduyla gelmişti, akrabasının evinde cansız bedeni bulundu
Zonguldak'tan çalışmak amacıyla Antalya'ya gelen ve sadece bir hafta önce yeni bir hayata başlamayı hedefleyen şahıs, misafir olduğu evin merdivenlerinde yaşamını yitirdi.
Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aslen Zonguldak'ta yaşayan 41 yaşındaki Ümit Özdemir, yaklaşık bir hafta önce iş bulma ümidiyle Manavgat'a geldi.
İlçedeki bir tersanede çalışan akrabasının yanına yerleşen Özdemir, dün akşam saatlerinde kaldığı apartmanın merdivenlerinde hareketsiz yatarken bulundu.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Özdemir'in nabzının atmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından hemen kalp masajına başlanan şahıs, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Ümit Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İKİ GÜN ÖNCE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Olayla ilgili yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden Özdemir'in astım ve bronşit rahatsızlıkları bulunduğu ortaya çıktı. Özdemir'in nefes almakta güçlük çekmesi nedeniyle olaydan sadece iki gün önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi gördüğü öğrenildi.