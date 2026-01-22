İş bulma umuduyla gelmişti, akrabasının evinde cansız bedeni bulundu

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Özdemir'in nabzının atmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından hemen kalp masajına başlanan şahıs, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Ümit Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.