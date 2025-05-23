İş insanı İnan Kıraç kaçırıldı mı? Açıklama geldi

İstanbul’da iş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığına yönelik iddialar üzerine tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, kamuoyunda yer alan “kaçırılma” iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İş insanı İnan Kıraç kaçırıldı mı? Açıklama geldi
Yayınlanma: Güncellenme:

Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, İnan Kıraç’ın 21 Mayıs 2025 tarihinde, vasilerinin talebiyle genel bir check-up için hastaneye yatırıldığı belirtildi. Kıraç’ın 22 Mayıs’ta tüm tetkik ve muayenelerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde, vasilerinin talebi doğrultusunda hastanemize yatırılmış ve genel bir check-up sürecine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayeneleri tamamlanmış olan Sayın Kıraç, vasilerinin hastanede bulunduğu sırada, henüz taburculuk işlemleri sonuçlanmadan, yanında yardımcısı ve şoförüyle birlikte hastaneden ayrılmıştır. Sayın Kıraç’ın kimliği belirsiz kişilerce hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Hastane yönetimi, İnan Kıraç’ın hastaneden kendi iradesi dışında götürüldüğü yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini vurguladı.

Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmıHafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmıYurt
kaçırılma
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
Düğün magandalarına şafak baskını
36 ilde 56 muvazzaf asker yakalandı
Hafta sonu planları bozacak yağış
MGK sonrası kritik açıklama
İBB Soruşturmasında yeni gelişme
Bu açıklamalar Türk milletini uyutmaya yönelik!
ABD/NATO'nun 'anında müdahale' tatbikatı!
Sosyal medyada silah paylaşanlara baskın
Avrupa Birliği’nde bir ilk yaşandı
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak!
Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar
Adana'da dehşet: 2 aylık bebeklerini poşete koyup 10 gün birlikte yaşadılar Adana'da dehşet: 2 aylık bebeklerini poşete koyup 10 gün birlikte yaşadılar
Asgari ücret ve emekli maaş zammı için tahminler belli oldu: 17 bin liraya mı çıkıyor? Asgari ücret ve emekli maaş zammı için tahminler belli oldu: 17 bin liraya mı çıkıyor?