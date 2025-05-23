İş insanı İnan Kıraç kaçırıldı mı? Açıklama geldi

Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, İnan Kıraç’ın 21 Mayıs 2025 tarihinde, vasilerinin talebiyle genel bir check-up için hastaneye yatırıldığı belirtildi. Kıraç’ın 22 Mayıs’ta tüm tetkik ve muayenelerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde, vasilerinin talebi doğrultusunda hastanemize yatırılmış ve genel bir check-up sürecine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayeneleri tamamlanmış olan Sayın Kıraç, vasilerinin hastanede bulunduğu sırada, henüz taburculuk işlemleri sonuçlanmadan, yanında yardımcısı ve şoförüyle birlikte hastaneden ayrılmıştır. Sayın Kıraç’ın kimliği belirsiz kişilerce hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Hastane yönetimi, İnan Kıraç’ın hastaneden kendi iradesi dışında götürüldüğü yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini vurguladı.