İş insanı Mustafa Yerli cinayetinde sanık konuştu: “Keşke bana silah çekmeseydi, çok pişmanım”

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tüm sanıklar ve müştekiler katıldı. Olay günü Mustafa Yerli'nin yanında bulunan müştekiler ile tanıklar mahkeme heyeti önünde ifade verdi. Yerli ailesini MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın temsil etti.

MÜŞTEKİLER: "ARACIMIZIN ÖNÜNÜ KESTİ"

Mustafa Yerli öldürüldüğü sırada yanında bulunan müştekiler H.Ç. ve F.Y., mahkemeye verdikleri ifadede olay gününü şöyle anlattı: E.T.'ye ait olduğu öne sürülen mavi renkli araç, kendi araçlarının önünü kesmişti. Yerli araçtan iner inmez E.T. tarafından vurulmuştu. Müştekiler, olay yerine E.T. ile bağlantılı olduğunu belirttikleri başka bir aracın da geldiğini iddia etti.

Duruşmada söz alan tanıklar ise olay gününe dair bildiklerini ve gördüklerini mahkeme heyetine tek tek aktardı.

Yerli ailesinin avukatı Enes Ertuğrul Kalın, sanıklar tarafından dinletilen tanıkların ifadelerine itiraz etti. Kalın, söz konusu tanıkların kollukta verdikleri ifadeleri duruşmada inkâr ettiğini ve çelişkili beyanlarda bulunduklarını vurguladı. Cinayetle yargılanmayan diğer sanıkların da E.T.'yi korumak amacıyla ifade verdiğini öne süren Kalın, olayın yaşandığı bölgeyi gören güvenlik kameralarının kayıt yapmamış olmasına ve kameraların çalınmış olmasına dikkat çekerek bu durumun aydınlatılması gerektiğini söyledi.

"KEŞKE BANA SİLAH ÇEKMESEYDİ"

Müştekiler, olay öncesinde aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade etti. Bunun ardından söz alan tutuklu sanık E.T., Mustafa Yerli'nin yeğeninin yaklaşık 8 ay önce iki yeğenini bıçakladığını hatırlatarak, "Bu işi buraya getirenler bunlar" dedi.

Olay sırasında Mustafa Yerli'nin yanında bulunan müştekilerden birinin de kendisini vurmak istediğini öne süren E.T., sözlerini şöyle sürdürdü: "Vurmak istesem o gün vururdum, silahımda 12 mermi vardı. Keşke Mustafa Yerli bana silah çekmeseydi de bu olaylar olmasaydı. Çok da pişmanım."

Mahkeme heyeti, E.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.