banner1002
Görüntüler sonrası 6 kişi gözaltına alındı
Görüntüler sonrası 6 kişi gözaltına alındı
Barış Manço mezarı başında anıldı
Barış Manço mezarı başında anıldı
18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Buse'yi arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi
Buse'yi arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi

İş makinesi buzla kaplı gölde battı

Yüzeyi donmuş Çıldır Gölü üzerinde kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin bir bölümü, buzun yumuşak olduğu kısımda suya battı.

İş makinesi buzla kaplı gölde battı

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde iş makinesi battı.

Alınan bilgiye göre, Ardahan'ın Çıldır İlçe Belediyesince 9 Şubat'ta 6'ncısı yapılacak "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" için yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üstünde kar temizleme çalışması yapıldı.

Çıldır Belediyesi Sosyal Tesisler mevkinde yapılan çalışmada, buzun yumuşak olduğu bölümlerde iş makinesi çalıştığı yerde kısmen suya battı.

Makine operatörü Cahit Turan, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, iş makinesinin bulunduğu yerden alınması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. 


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Çıldır Gölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.