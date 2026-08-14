"İş var" diyerek eve götürdüler: Kocaeli'deki istismar dehşetinde 3 tutuklama, Bakanlık devrede!

Kocaeli’de temizlik için yönlendirildiği evde cinsel saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Suriye uyruklu W.A.’nın yaşadığı dehşet adli makamlara taşındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
"İş var" diyerek eve götürdüler: Kocaeli'deki istismar dehşetinde 3 tutuklama, Bakanlık devrede!
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Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak yargı sürecine müdahil olunacağını duyurdu.

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Mağdur çocuğun annesi N.M.’nin tercüman eşliğinde verdiği ifade ve polis tutanaklarında yer alan bilgilere göre; karşı komşuları S.Ö., merdivenlerde karşılaştığı 15 yaşındaki W.A.’ya bir saatlik bir ev temizliği işi olduğunu söyledi.

Aile ekonomisine destek olmak isteyen W.A., eve yönlendirilen N.T. isimli kadınla birlikte adrese gitti. Adrese ulaşıldığında N.T.’nin “Sen gir, ben geliyorum” diyerek çocuğu içeri soktuğu, ardından içeride bulunan M.G. isimli şahsın kapıyı kilitleyerek W.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. Olayın ardından yürütülen soruşturmada aralarında saldırıyı gerçekleştiren şahsın ve aracıların da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "En ağır cezayı alması için takipçisiyiz"

Gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerinin derhal harekete geçtiğini ve psikososyal destek sürecinin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak failin en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edeceğiz."

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