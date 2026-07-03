İş yerlerine girip esnafı taciz ediyordu! Kimliği deşifre olan kadın yakalandı

İstanbul’da son günlerde sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kamuoyunda büyük tepki toplayan görüntüler üzerine emniyet güçleri jet hızıyla harekete geçti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İş yerlerine girip esnafı taciz ediyordu! Kimliği deşifre olan kadın yakalandı
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Çeşitli ilçelerde esnafı ve iş yerlerindeki erkekleri hedef alarak sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen Z.E. (30) isimli kadın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Dijital platformlarda infial yaratan videoların ardından başlatılan soruşturmada sıcak saatler yaşanıyor.

SİBER EKİPLER VE ASAYİŞ KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çığ gibi büyüyen şikayetlerin ve paylaşılan video kayıtlarının ardından geniş çaplı bir inceleme başlattı. Görüntülerin çekildiği iş yerlerini ve şüphelinin eşkalini titizlikle inceleyen asayiş ekipleri, erkeklere yönelik taciz iddialarının odağındaki kadının 30 yaşındaki Z.E. olduğunu saptadı. Kurbanların ve çevre esnafının beyanlarının ardından düğmeye basan ekipler, şüpheli kadını dün saklandığı adreste yakalayarak emniyete götürdü.

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki iddialar ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler sorulan Z.E.'nin işlemlerinde sona gelindi. İfade işlemlerinin ve emniyetteki yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından, şüpheli kadının bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından Z.E.'nin tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilip edilmeyeceği adli kaynaklarca yakından takip ediliyor.

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