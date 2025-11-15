İşçi servisi devrildi! Nevşehir’de kar yağışı kazaya yol açtı
Nevşehir’de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 13 işçi yaralandı.
Nevşehir'de kar yağışı sonrası kayganlaşan yol kazaya neden oldu. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayaşehir yolunda Abdullah Ağmanalmaz yönetimindeki 50 EC 110 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan bims fabrikası çalışanı 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 14 kişi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı