banner961
Harekat sürerken Türkiye ile ABD yarın o toplantıda olacak
Harekat sürerken Türkiye ile ABD yarın o toplantıda olacak
Hükümetten harekat açıklaması
Hükümetten harekat açıklaması
Dolarda son durum! Az önce...
Dolarda son durum! Az önce...
ABD savaş gemisi mahsur kaldı
ABD savaş gemisi mahsur kaldı

İşçi servisi eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

 Karabük Demir Çelik Fabrikası (KARDEMİR) işçilerini taşıyan servis otobüsünün kontrolden çıkarak bir eve çarpması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İşçi servisi eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, KARDEMİR'e işçi götüren 78 S 0292 plakalı servis otobüsü, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde rampa aşağı inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bir otomobile çarptı, ardından da yol kenarındaki tek katlı eve girdi.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada işçi otobüsündeki 4 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ev sakinlerinden ölen ya da yaralananın olmadığı kaza yerinde otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor. 

Bu arada Karabük Valisi Kemal Çeber ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, "KARDEMİR'e işçi getiren otobüs tahminlerimize göre frenlerinin boşalmasıyla eve çarpıyor. Kazada otobüsün içindeki 4 kişi ölüyor. 2'si hastanede, birinin durumu ağır. Bütün ekiplerimiz AFAD, UMKE, Jandarma, itfaiye hepsi burada gerekli çalışmaları yapıyoruz. Başımız sağ olsun, üzgünüz." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Karabük Demir Çelik Fabrikası
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.