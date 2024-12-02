İşçi servisi şarampole savruldu! Ölü ve yaralılar var
Kütahya'nın Emet ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İşçi taşıyan midibüsün şarampole savrulduğu kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
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Kütahya'nın Emet ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Emet-Tavşanlı kara yolu Günlüce köyü yakınları oldu.
Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 43 ACS 572 plakalı Eti Maden Bor İşletmelerine ait işçi servisi, kontrolden çıkarak şarampole savruldu.
Kazanın ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü İ.A, işçiler Hasan A, Ali Rıza G, Recep K, Gökhan K, Halil İbrahim S, Recep Ş. ve Yüksel K. sağlık ekiplerince Emet ve Tavşanlı'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Yüksel K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı