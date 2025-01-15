İşçi servisi ve kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Mardin'in Artuklu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
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Mardin'in Artuklu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres İstasyon Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 DRD 66 plakalı kamyon ve işçileri taşıyan 06 JRT 45 plakalı servis çarpıştı.
Kazada Medine Ş, Ramazan G, Abdullah A, Yusuf K, Mahmud M, Ali H, Barış D, Abdulvahit E, Abdulmelik H, Mehmet D. ve Mustafa Ç. yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı