İşçiler fabrika yolunu kapattı, polis işçilere müdahale etti

İstanbul Çatalca’daki yabancı sermayeli Polonez işvereni bugüne dek ne kanun ne bakanlık tanıdı. Müfettişler geldi, şirkete para cezası kesildi. Ancak yaptırımların hiçbir caydırıcılığı olmadı.

Bakanlığın teftiş raporunun ardından Polonez işçilerinin işten çıkış kodu değiştirildi. Buna göre yeni işe alımlarda işten çıkarılan işçilere öncelik verilmesi gerekiyor. Ancak yine kanun tanımadı, kaçak işçi aldı. Bunu öğrenen işçiler fabrika yolunu kapattı.

Sabah saatlerinden itibaren yolu kapatan işçilere polis müdahale etti. Müdahale sonucu 8 işçi yaralandı. Emniyet müdürü ise işçilere tehditkar mesajlarda bulundu, "Aranızdan birisine ben adli işlem yaptım yarın bir tanenizin çocuğu zeki olsa bile bir yere gireceği zaman bu yüzden giremez" dedi.

Daha önce de işçilere sert polis müdahalesinin başında olan Çatalca Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan’ın söylemlerine işçiler tepki gösterdi.

İşten atılan emekçiler, ekmek teknelerinde geri çalışabilmek için mücadelelerine devam edecek.