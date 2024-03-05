İşçiler Tunç Soyer'in kapısına dadandı

5 bin 500 emekçi Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kapısına dayandı. Emekçiler yıllık enflasyon oranı yüzde 77 iken yüzde 19’luk zam teklifini gülünç olarak yorumladı. Belediye işçileri enflasyon oranında zam talep ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmesinde uzlaşma çıkmadı. Sendika enflasyon oranında zam istedi, İşveren temsilcisi Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası yüzde 19’lük zam teklif etti.



İZSU, İZDOĞA, İZULAŞ, İZBETON şirketlerinde çalışan emekçiler zam teklifini gülünç buldu. 5 bin 500 emekçi eylem yaatı, Tunç Soyer’in kapısına dayandı.



Tunç Soyer cephesi ise yüzde 30 zam teklif ettiklerini açıkladı. Oysa 2024'te DİSK'e bağlı işçilere verilen yüzde 11 buçuk ek zam yüzde 30'a dahil edildi. Sendika ise gerçek teklifin yüzde 19 olduğunu açıkladı.



Türk-İş 3. Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer’e seslendi; “Emekçiye güzel veda edin” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan açıklamada sendika masada çözüm için çağrı yaptı.



Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmayınca uyuşmazlık raporu tutuldu. 2 gün içerisinde arabulucu ataması yapılacak.15 günlük arabulucu sürecinde de bir uzlaşı olmazsa 31 Mart Yerel Seçim arifesinde Belediye emekçileri greve çıkacak.



