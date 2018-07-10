Sanayi kenti Gaziantep'te "MM Süperpak Fabrikası"nda çalışan işçiler greve gitti. İşverenin 370 lira zammı kabul etmemesi, üretimin durmasına neden oldu. İşçiler, "emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

Zam istediler, olmayınca üretimi durdurlar. İşçiler döktükleri alın terinin karşılığını alabilmek için 21 gündür mücadele yürütüyor.



Avusturya firması olan "MM Süperpak" şirketi İzmir, Karaman ve Gaziantep'te faaliyet yürütüyor. Firmada çalışan işçiler toplu sözleşmede 370 lira zam istedi. Ancak işveren 2 yıl sıfır zam teklifiyle gelince işçiler greve gitti.



3 ilde Türk-İş'e bağlı Selülöz-İş Sendikasına üye 250'ye yakın işçi üretime ara verdi.



Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesindeki farikada ise 70 işçi çalışıyor. Bu işçilerden greve giden 54 işçi Ulusal Kanal'a konuştu.



Karton ambalaj üretimi yapan işçiler, sadaka değil, haklarının karşılığını istiyor.



Fabrikanın büyümesinde katkıları olduğunu söyleyen emekçiler, mücadele edeceklerini söyledi.

