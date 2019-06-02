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İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, Cemil Tamaç'ın kullandığı 41 P 4676 plakalı servis minibüsü, Anadolu Otoyolu kuzey yan yol Güzeller Sanayi girişi kavşağında kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Cemil Tamaç ile minibüsteki işçiler Zeliha Akbulut, Badegül Bora, Muhammet Tekcan, Müslüm Çalışır, Anıl Demircan, Tunca İrem, Yaşar Gülben ve Burhan Ünsal çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, minibüsün olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
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