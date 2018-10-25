Hem zorlu hem de riskli bir meslekleri var. Kütahya'da çamlara tırmanan orman köylüleri, metrelerce yüksekte dal kesiyor. Budama işçilerinin yaptığı bu iş sağlıklı ormanların oluşmasında da oldukça önemli.

Boyları 40 metreye kadar ulaşan çamlara tırmanıyorlar, zorlu mesailerde ağaçların dallarını kesiyorlar.



Çamlara tırmanan budama işçileri sağlıklı ve genç ormanların yetişmesine de katkı sağlıyor.



İşçiler zorlu ve riskli olan budama için "ayakçak" adı verilen ağaç tırmanma aparatını kullanıyor.



Yaşlı çamların dallarının kesilerek budanması yaklaşık 15-20 dakika sürüyor.



Yağışlı havalarda dikkat eden işçiler yıldırım tehlikesi nedeniyle yanlarında cep telefonu bulundurmuyor.



ulusal.com.tr