İşe giderken dehşeti yaşadı! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adamın parmağı koptu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan 57 yaşındaki Ferhat Boncuk, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan ve sağ el başparmağı kopan adam hastanede tedavi altına alınırken, mahalleli bölgedeki tehlikeye karşı yetkililerden önlem istedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde önceki sabah saatlerinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 57 yaşındaki iki çocuk babası Ferhat Boncuk ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan ve sağ el başparmağı kopan Boncuk, sevk edildiği hastanede geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edildi.

İŞE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, sabah saatlerinde Ferhat Boncuk'un işe gitmek üzere evinden ayrıldığı sırada meydana geldi. Aniden üzerine gelen sahipsiz köpeklerden kurtulmaya çalışan adam, kaçmayı başaramayarak vücudunun farklı bölgelerinden yaralandı. Köpekler, saldırı esnasında Boncuk'un sağ el başparmağını ısırarak kopardı.

Kanlar içinde yere yığılan yaralıyı gören mahalle sakinleri, durumu hızla sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Boncuk, durumunun ciddiyeti üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan hastanın kopan parmağı, kalan dokuların büyük oranda parçalanmış olması sebebiyle yerine dikilemedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Ferhat Boncuk, telefon aracılığıyla yaptığı açıklamada yasal haklarını arayacağını belirtti. Boncuk, sürece dair, "Aynı köpeklerin benden önce iki kişiye daha saldırdığını öğrendim" dedi.

Yaşanan olayın ardından Kızılçukur Mahallesi sakinleri, bölgede dolaşan başıboş köpeklerin çevre için ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade ederek acil önlem alınmasını talep etti. Meydana gelen saldırıyla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

