Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyeti kutladı

Tören, Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda gerçekleşti. Eğitim ve öğretimlerinin başarıyla tamamlayan 402 öğrenci mezun olma sevinci yaşadı. Törene Bursa Valisi Yakut Canbolat, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak ve komutanların yanı sıra bini aşkın sayıda öğrenci yakını katıldı. Konuşmalardan önce dönem birincisi İbrahim Kızılkaya tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Ardından dereceye giren ve diğer mezunlara diplomaları verildi. Mezunların tören geçişi ve tüfek gösterisi büyük ilgi çekti.

“SEVE SEVE CANLARINI FEDA EDECEKLERİNDEN ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Törende konuşan Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Albay Metin Özbek, şu sözleri söyledi:

- Bugün burada, zorlu eğitim sürecini üstün bir başarıyla tamamlayan 402 jandarma astsubayımızın daha, mazisi şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatının saflarına katılmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Terörle mücadeleden kaçakçılık ve organize suçlara, kadına yönelik şiddetten uyuşturucu ile mücadeleye kadar üstlenecekleri zorlu görevlere, modern eğitim yaklaşımları ile hazırlanmaktadır. Jandarma ve sahil güvenlik akademisinin bir parçası olan Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda yetişen bu genç astsubaylar da tevazu, fedakârlık ve kahramanlık örneği bir kanun ordusu olan jandarma teşkilatının saflarında yerlerini alarak, milletimize hizmet etmek için, büyük bir heyecanla burada durmaktadırlar. Bugün Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan bu genç astsubayların, aziz milletimize olan sonsuz sadakatleriyle bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin, vatanımız bölünmesin diye yılmadan ve yorulmadan çalışacaklarından ve icabında bu uğurda seve seve canlarını feda edeceklerinden şüpheniz olmasın.

“EVLARINIZIN MEZUNİYETİ ONLARIN BAŞARILARI İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Mezun olan öğrencilerin ailelerine seslenen Özbek, şu ifadeleri kullandı: