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Işılay Saygın'ın adı, evinin bulunduğu sokağa verildi

İzmir'de geçen hafta hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın'ın adı, evinin bulunduğu sokağa verildi.

Işılay Saygın'ın adı, evinin bulunduğu sokağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakan Işılay Saygın'ın anısını yaşatmak için Buca Belediyesi bir karar aldı.

Saygın'ın adı, Buca'da evinin bulunduğu sokağa verilecek. Böylece Işılay Saygın'ın adı yaşatılacak.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Saygın'ın Buca'ya önemli hizmetleri olduğunu belirtti.

Işılay Saygın 27 Temmuz'da, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 72 yaşında vefat etmiş, devlet töreniyle de son yolculuğun uğurlanmıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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