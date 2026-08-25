İşini yaptı, parasını istedi! 4 çocuk babası boyacı ustası bıçaklanarak hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaptığı işin karşılığında 20 bin lira alacağını istediği öne sürülen boyacı ustası Bedir Koca, tartıştığı alacaklıları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İşini yaptı, parasını istedi! 4 çocuk babası boyacı ustası bıçaklanarak hayatını kaybetti
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Kırsal Sinan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir fabrikada boya işleriyle uğraşan 32 yaşındaki yabancı uyruklu Bedir Koca hayatını kaybetti. 4 çocuk babası olan Koca, tamamladığı işin karşılığında hak ettiği 20 bin lirayı istedi.

ALACAĞINI İSTEYİNCE BIÇAKLANDI

Edinilen bilgiye göre, ödemesini bir türlü alamayan Koca, son kez konuşmak üzere alacaklı olduğu kişilerle tekrar bir araya geldi. Ancak görüşme kısa sürede kavgaya dönüştü; çıkan arbedede Koca'nın vücuduna birden fazla bıçak darbesi isabet etti.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı bulunan Koca'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede sürdürülen müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koca hayatını kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, defnedilmek üzere aileye teslim edildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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