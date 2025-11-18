İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri mahalle bazında açıklamaya devam ediyor. 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 1
1 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 2
2 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 3
3 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 4
4 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 5
5 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 6
6 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 7
7 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 8
8 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 9
9 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 10
10 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 11
11 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 12
12 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 13
13 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 14
14 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 15
15 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 16
16 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 17
17 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 18
18 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 19
19 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 20
20 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 21
21 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 22
22 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 23
23 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 24
24 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 25
25 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 26
26 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 27
27 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 28
28 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 29
29 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 30
30 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 31
31 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 32
32 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 33
33 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 34
34 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 35
35 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 36
36 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 37
37 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 38
38 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 39
39 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 40
40 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 41
41 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 42
42 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 43
43 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 44
44 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 45
45 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 46
46 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 47
47 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 48
48 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 49
49 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 50
50 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 51
51 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 52
52 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 53
53 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 54
54 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 55
55 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 56
56 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 57
57 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 58
58 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 59
59 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 60
60 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 61
61 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 62
62 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 63
63 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 64
64 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 65
65 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 66
66 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 67
67 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 68
68 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 69
69 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 70
70 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 71
71 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 72
72 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 73
73 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 74
74 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 75
75 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 76
76 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 77
77 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 78
78 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 79
79 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 80
80 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 81
81 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 82
82 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 83
83 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 84
84 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 85
85 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 86
86 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 87
87 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 88
88 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 89
89 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 90
90 91
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak - Resim: 91
91 91
elektrik kesintisi istanbul elektrik kesintisi