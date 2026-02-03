Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi: Şüpheli tutuklandı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Atatürk Oto Sanayi’de bir otoparkta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada bir şüpheli yakalandı.

Olay, 31 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi’de meydana geldi. Otoparkta park halinde bulunan 5 araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, polis ekipleri kundaklama ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yangın sırasında bir kişinin olay yerinden yürüyerek uzaklaştığını tespit etti.

ALEVLERİN YAYILDIĞINI GÖRÜNCE KAÇTI

Kamera görüntülerinin ardından şüphelinin gidebileceği güzergâhlarda çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, caddede yaya olarak yürüyen ve görüntülerdeki şahsa benzeyen bir kişiyi durdurmak istedi. Şahsın polisi fark etmesi üzerine şüpheli hareketlerde bulunduğu öğrenildi.

Kimlik kontrolü ve sorgulamanın ardından suçunu itiraf eden Kazım K. gözaltına alındı. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Kazım K., emniyetteki ifadesinde karton ve plastiklerle ısınmak amacıyla ateş yaktığını, alevlerin çevreye yayıldığını görünce korkup olay yerinden kaçtığını söyledi.

13 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Kazım K.’nin “Kişilerin huzur ve sükununu bozma”, “Kasten yaralama”, “Dolandırıcılık”, “Tehdit-hakaret”, “Motosiklet hırsızlığı” ve “Ailenin korunması kanununa muhalefet” suçları başta olmak üzere toplam 13 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kazım K., çıkarıldığı mahkemece “Mala zarar verme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, araçların alev alev yandığı ve şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.