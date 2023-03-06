İskenderun Körfezi'nde deprem

AFAD, İskenderun Körfezi'nde saat 23,49'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İskenderun Körfezi'nde deprem
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İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem deniz yüzeyinin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.


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