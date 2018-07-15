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İskenderun Limanı'nı kötü koku ve sinekler sardı

Daha önce kasapların ithal et tepkisini ekranlarınıza getirmiştik. Hatay'ın İskenderun limanına getirilen ithal anguslar yeni bir tartışma yarattı. Bu kez vatandaş isyanda. Limana yanaşan anguslar nedeniyle çevreyi pis koku ve sinekler sardı.

İskenderun Limanı'nı kötü koku ve sinekler sardı

İthal et tepkisinden sonra Hatay'da yeni bir tartışma konusu gündeme geldi. İskenderun Limanı'na getirilen anguslar vatandaşın tepkisine neden oldu.

Kötü koku, sineklerin çoğalması ve çevre kirliliği aldı başını gidiyor. Liman çevresinde yaşayanlar sorunun çözülmesini istiyor.

"Angusların İskenderun Limanından Tahliyesine" çözüm konulu konferansta oda başkanları, dernek temsilcileri ve muhtarlar konuyu tartıştı.

Bazı çocuklar sinek ısırması sonucu hastanelik oldu.


ulusal.com.tr
 
Etiketler; #angus #ithal #koku
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