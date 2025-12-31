İskenderun Ziraat Park’ta tonlarca meyve toprağa gömülüyor: Vatandaşlar tepkili

Hatay İskenderun’da Ziraat Park’taki limon, portakal ve mandalina gibi meyvelerin çukurlara gömülmesi, “israf” eleştirilerine neden oldu.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
İskenderun Ziraat Park’ta tonlarca meyve toprağa gömülüyor: Vatandaşlar tepkili
Yayınlanma:

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Ziraat Park’ta yetişen narenciye ağaçlarındaki meyvelerin değerlendirilmek yerine kazılan çukurlara gömülmesi vatandaşların tepkisini çekti. Limon, portakal ve mandalina gibi ürünlerin toprağa gömüldüğünü gören bölge halkı, meyvelerin israf edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Bir dönem ziraat bahçesi olarak kullanılan alan, düzenlemelerin ardından Ziraat Park’a dönüştürüldü. 250 dönümlük parkın yaklaşık 150 dönümü meyve ağaçlarıyla kaplı. Kalan bölüm ise yürüyüş parkurları, dinlenme ve spor alanları olarak hizmet veriyor. Park, 24 saat boyunca vatandaşların kullanımına açık durumda.

Ancak parkın yoğun ilgi görmesine rağmen, toplanmayan meyvelerin tonlarca miktarda ağaç diplerine gömülmesi eleştirilere neden oldu. Daha önce bir festivalde narenciyenin halka dağıtıldığı hatırlatılırken, ağaçlara zarar verilmemesi gerekçesiyle bahçeye girişin sınırlandırıldığı belirtildi. Son dönemde ise vatandaşların birer poşet meyve almasına izin verildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar ve bölge halkı, Hatay gibi narenciye üretim merkezlerinden biri olan İskenderun’da, şehir merkezindeki tonlarca meyvenin toprağa gömülmesinin büyük bir kayıp olduğunu belirtiyor. Meyvelerin değerlendirilmesi için belediyeye çağrı yapılıyor.

2025 orman yangınları raporu: Yüzde 85’i insan kaynaklı2025 orman yangınları raporu: Yüzde 85’i insan kaynaklıGündem
Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyorMeteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyorYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay iskenderun haberleri
Günün Manşetleri
Yüzde 85’i insan kaynaklı...
7 ismin mal varlığına el konuldu
Valilik o ilçeleri tek tek sayıp uyardı
Olumsuz takvime rağmen o rakam aşıldı
Türkiye’nin dış borç stoku belli oldu
"2026'da laf değil iş üreteceğiz"
''Suriye inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır."
25 ilde eş zamanlı operasyon!
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu
Çok Okunanlar
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor?
Emekliye ocak öncesi piyango gibi haber Emekliye ocak öncesi piyango gibi haber
Akaryakıtta ÖTV zammı kapıda Akaryakıtta ÖTV zammı kapıda
Altın yılın son gününe düşüşle girdi Altın yılın son gününe düşüşle girdi
Meteoroloji'den 42 ile uyarı Meteoroloji'den 42 ile uyarı