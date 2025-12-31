İskenderun Ziraat Park’ta tonlarca meyve toprağa gömülüyor: Vatandaşlar tepkili

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Ziraat Park’ta yetişen narenciye ağaçlarındaki meyvelerin değerlendirilmek yerine kazılan çukurlara gömülmesi vatandaşların tepkisini çekti. Limon, portakal ve mandalina gibi ürünlerin toprağa gömüldüğünü gören bölge halkı, meyvelerin israf edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Bir dönem ziraat bahçesi olarak kullanılan alan, düzenlemelerin ardından Ziraat Park’a dönüştürüldü. 250 dönümlük parkın yaklaşık 150 dönümü meyve ağaçlarıyla kaplı. Kalan bölüm ise yürüyüş parkurları, dinlenme ve spor alanları olarak hizmet veriyor. Park, 24 saat boyunca vatandaşların kullanımına açık durumda.

Ancak parkın yoğun ilgi görmesine rağmen, toplanmayan meyvelerin tonlarca miktarda ağaç diplerine gömülmesi eleştirilere neden oldu. Daha önce bir festivalde narenciyenin halka dağıtıldığı hatırlatılırken, ağaçlara zarar verilmemesi gerekçesiyle bahçeye girişin sınırlandırıldığı belirtildi. Son dönemde ise vatandaşların birer poşet meyve almasına izin verildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar ve bölge halkı, Hatay gibi narenciye üretim merkezlerinden biri olan İskenderun’da, şehir merkezindeki tonlarca meyvenin toprağa gömülmesinin büyük bir kayıp olduğunu belirtiyor. Meyvelerin değerlendirilmesi için belediyeye çağrı yapılıyor.