İskenderun'da hayvan pazarında 280 besici satış için müşteri bekliyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurban pazarı sakin geçiyor. Satışlar yüzde 30 civarında. Canlı hayvanın kilosu 230-250 lira arasında değişiyor. Besiciler yer kira ücretlerinin de 3 bin liradan 15 bin liraya çıkmasına da tepkili.
Kimi Muş'tan kimi Diyarbakır'dan kimi de Osmaniye'den gitti Hatay'a. Satışlar şimdilik sakin. İlerleyen zamanlarda artar mı bilinmez.
İskenderun'da 5 dönümlük hayvan pazarında 280 besici satış için müşteri bekliyor.
Pazarda kalabalık yok. Satışlar yüzde 30 civarında. Umutsuzluğa kapılan çiftçiler de var. Kurbanlıkların kilosu 250-230 lira arasında değişiklik gösteriyor.
Nakliye masrafı yapıp uzak illerden Hatay'a giden besiciler zarar etmek istemiyor.
Pazarda yer ücretleri de çok pahalı. 3 bin liradan 15 bin liraya çıkması tepki çekti.