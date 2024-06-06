İskenderun'da hayvan pazarında 280 besici satış için müşteri bekliyor



Kimi Muş'tan kimi Diyarbakır'dan kimi de Osmaniye'den gitti Hatay'a. Satışlar şimdilik sakin. İlerleyen zamanlarda artar mı bilinmez.



İskenderun'da 5 dönümlük hayvan pazarında 280 besici satış için müşteri bekliyor.



Pazarda kalabalık yok. Satışlar yüzde 30 civarında. Umutsuzluğa kapılan çiftçiler de var. Kurbanlıkların kilosu 250-230 lira arasında değişiklik gösteriyor.



Nakliye masrafı yapıp uzak illerden Hatay'a giden besiciler zarar etmek istemiyor.



Pazarda yer ücretleri de çok pahalı. 3 bin liradan 15 bin liraya çıkması tepki çekti.