İskenderun’da orman yangını! Alevler büyümeden söndürüldü

Hatay’ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın, bölgedeki vatandaşların dikkati sayesinde kısa sürede fark edildi. Alevlerin hızla yayılmasını önlemek için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin daha geniş bir alana sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede inceleme başlatıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, yangının söndürülme çalışmalarını bizzat takip etti. Olay yerine gelen ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlattı.