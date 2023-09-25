İSKİ açıkladı: 25 Eylül itibariyle baraj doluluk oranları...

25 Eylül ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) gibi önemli tarihler ve kurumlar, su kaynakları yönetimindeki önemimizi sürekli olarak hatırlatmaktadır. Baraj doluluk oranları, suyun korunması ve insanların temel ihtiyaçları için hayati bir öneme sahiptir. Bu makalede, barajların önemi ve baraj doluluk oranlarının küresel ısınma ve yağmur gibi faktörlerle nasıl ilişkilendiği konularına odaklanacağız.

Barajlar, suyun depolanması, yönlendirilmesi ve kullanılmasında kilit bir rol oynarlar. Hem içme suyu temini hem de enerji üretimi için vazgeçilmezdirler. Ayrıca sel kontrolü, sulama ve endüstriyel işlemler için de gereklidirler. İstanbul gibi büyük şehirler için barajlar, nüfusun artan su ihtiyacını karşılamak ve su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için stratejik bir öneme sahiptir. Ancak, bu kritik su kaynakları, bir dizi faktörün etkisi altında değişkenlik gösterebilir.

Baraj doluluk oranları, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için izlenmesi gereken önemli bir göstergedir. Barajlar, yağmur ve kar erimesi gibi doğal süreçlerin sonucunda su depolarlar. Ancak küresel ısınma gibi iklim değişiklikleri, yağışların desenlerini değiştirir ve bu da barajların doluluk oranlarını etkiler. Daha yüksek sıcaklıklar ve su buharının artışı, kuraklık koşullarını şiddetlendirebilir ve bu da barajlardaki su miktarını azaltabilir. Bu nedenle, barajların doluluk oranlarının izlenmesi ve yönetilmesi, su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından kritik bir önem taşır.

Özellikle 25 Eylül gibi dönemlerde, İSKİ ve benzeri kurumlar, barajların doluluk oranlarını halka duyurarak bilinç oluştururlar. Bu tür bilgilendirmeler, vatandaşları su tüketimlerini dikkatli bir şekilde yönlendirmeye teşvik eder. Su tasarrufu ve bilinçli su kullanımı, baraj doluluk oranlarının düşmesini engellemeye yardımcı olabilir.

Baraj doluluk oranları su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından hayati bir öneme sahiptir. İklim değişiklikleri gibi faktörler, bu oranları etkileyebilir ve su kaynaklarını tehdit edebilir. Bu nedenle, barajların korunması ve baraj doluluk oranlarının dikkatle izlenmesi, gelecek nesillere temiz ve güvenilir su temini sağlama taahhüdümüzün bir parçasıdır. İSKİ gibi kurumlar, bu süreçte liderlik yaparak halkı bilinçlendirir ve su kaynaklarını koruma çabalarına öncülük ederler. İSKİ'nin açıkladığı verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı %23,67 olmuştur.

25 EYLÜL İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: % 17,03

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 4,4

DARLIK BARAJI: % 36,76

ELMALI BARAJI: % 14,98

ISTRANCALAR BARAJI: % 18,84

KAZANDERE BARAJI: % 5,04

ÖMERLİ BARAJI: % 52,21

PABUÇDERE BARAJI: % 2,81

SAZLIDERE BARAJI: % 8,8

TERKOS BARAJI: % 11,06