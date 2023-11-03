İSKİ Açıkladı: Barajlarda Sürekli Düşen Su Oranı Kaç Oldu? 3 Kasım 2023 Günü Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İstanbul'da barajların doluluk oranları tüm İstanbulluları ilgilendirmektedir. Bu nedenle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan baraj doluluk oranlarını merakla izlenir. 3 Kasım 2023 günü barajlardaki doluluk oranı kaç oldu?
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3 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %18,03 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça düşmüş durumda?
Alibey Barajı: % 18,19
Büyükçekmece Barajı: % 4,08
Darlık Barajı: % 29,12
Elmalı Barajı: % 15,92
Istrancalar Barajı: %25,59
Kazandere Barajı: % 7,33