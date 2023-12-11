İSKİ Açıkladı: Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 11 Aralık 2023 Pazartesi Günü Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İstanbul'da barajların doluluk oranları tüm İstanbulluları İlgilendirmektedir. Bu nedenle İSKİ her gün barajların doluluk oranlarını güncel olarak açıklamaktadır. 11 Aralık 2023 günü barajların doluluk oranları kaça yükseldi? İşte İSKİ'ye göre barajların doluluk oranları...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul'da barajların doluluk oranlarını açıkladı. İSKİ'ye göre barajlarda ne kadar su kaldı?
İSKİ'nin güncel verilerine göre bugün İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları % 39,62'ye yükseldi. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: %50,89
Büyükçekmece Barajı: %25,05
Darlık Barajı: % 56, 86
Elmalı Barajı: % 88,38