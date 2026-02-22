İSKİ açıkladı: İstanbul’da yağışlar sonrası barajlar ne durumda?

İSKİ verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı 22 Şubat itibarıyla yüzde 42.91’e çıktı. 12 Ocak’ta yüzde 22.01 olan seviye son yağışlarla yükselişe geçti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışların ardından artış gösterdi.

Kasım ve aralık aylarında kuraklık nedeniyle yüzde 20’nin altına kadar gerileyen baraj doluluk oranı, 12 Ocak’ta yüzde 22.01 olarak ölçülmüştü. 22 Şubat itibarıyla bu oran yüzde 42.91’e yükseldi.

EN DOLU VE EN DÜŞÜK BARAJ HANGİSİ?

İSKİ verilerine göre en yüksek su seviyesi yüzde 90.12 ile Elmalı Barajı’nda kaydedildi. En düşük doluluk oranı ise yüzde 26.71 ile Sazlıdere Barajı’nda ölçüldü.

22 ŞUBAT İTİBARIYLA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı: yüzde 35.58
Büyükçekmece Barajı: yüzde 32.19
Darlık Barajı: yüzde 59.78
Elmalı Barajı: yüzde 90.12
Istrancalar Barajı: yüzde 73.67
Kazandere Barajı: yüzde 54.1
Pabuçdere Barajı: yüzde 29.51
Sazlıdere Barajı: yüzde 26.71
Terkos Barajı: yüzde 27.87
Ömerli Barajı: yüzde 58.81

Yetkililer, yağışların devam etmesinin baraj seviyelerine olumlu katkı sağlayacağını belirtirken, su tasarrufunun önemini koruduğunu vurguluyor.

