İSKİ açıkladı! O ilçelerde su kesintisi yaşanacak!
İSKİ 9 Eylül tarihinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri tek tek açıkladı. Açıklanan ilçeler arasında çok kalabalık ilçelerde yer aldı. İstanbul su kesintileri nerelerde olacak sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve yazdık!
İSKİ tek tek su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri açıkladı! O ilçelerde yaşanacak olan su kesintileri ne zaman sona erecek, ne zaman sular kesilecek hepsini detaylı bir şekilde açıkladı. Biz de sizler için hangi İstanbul ilçelerinde sular kesilecek detaylı yazdık!
İSKİ TEK TEK SULARIN KESİLECEĞİ İLÇELERİ AÇIKLADI!
İSKİ suların kesileceği ilçeleri açıklarken ayrıca bir uyarıda da bulundu. "LÜTFEN DİKKAT!
Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."
Beyoğlu
Beyoğlu ilçesinde 1 mahallede su kesintisi meydana gelecek.
Sarıyer
Sarıyer'de 1 mahallede su kesintisi meydana gelecek.
Büyükçekmece
Büyükçekmece'de 1 mahallede su kesintisi meydana gelecek.
Güngören
Güngören'de 5 mahallede su kesintisi meydana gelecek.
Kadıköy
Kadıköy'de 1 mahallede su kesintisi meydana gelecek.
Ümraniye
Ümraniye'de 2 mahallede su kesintisi meydana gelecek.