İSKİ açıkladı! O ilçelerde su kesintisi yaşanacak!

İSKİ tek tek su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri açıkladı! O ilçelerde yaşanacak olan su kesintileri ne zaman sona erecek, ne zaman sular kesilecek hepsini detaylı bir şekilde açıkladı. Biz de sizler için hangi İstanbul ilçelerinde sular kesilecek detaylı yazdık!

İSKİ TEK TEK SULARIN KESİLECEĞİ İLÇELERİ AÇIKLADI!

İSKİ suların kesileceği ilçeleri açıklarken ayrıca bir uyarıda da bulundu. "LÜTFEN DİKKAT!

Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

Beyoğlu

Beyoğlu ilçesinde 1 mahallede su kesintisi meydana gelecek.

Sarıyer

Sarıyer'de 1 mahallede su kesintisi meydana gelecek.

Büyükçekmece

Büyükçekmece'de 1 mahallede su kesintisi meydana gelecek.

Güngören

Güngören'de 5 mahallede su kesintisi meydana gelecek.

Kadıköy

Kadıköy'de 1 mahallede su kesintisi meydana gelecek.

Ümraniye

Ümraniye'de 2 mahallede su kesintisi meydana gelecek.