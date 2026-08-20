İSKİ acil verileri paylaştı! İstanbul barajlarında korkutan düşüş: İşte baraj baraj doluluk oranları

Yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar, buharlaşma ve artan su tüketimi, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesini kritik seviyelere düşürdü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İSKİ acil verileri paylaştı! İstanbul barajlarında korkutan düşüş: İşte baraj baraj doluluk oranları
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 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Mayıs'ta yüzde 72,05 ile yılın zirvesini gören baraj doluluk oranı, 19 Ağustos itibarıyla yüzde 48,13 seviyesine kadar geriledi.

BARAJLARDAKİ SU MİKTARI 420 MİLYON METREKÜPE DÜŞTÜ

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletlerin toplam 868 milyon 683 bin metreküp olan biriktirme hacmindeki mevcut su miktarı 420,56 milyon metreküp olarak kaydedildi. Şehrin su ihtiyacını karşılamak adına bu yıl Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden de 492,7 milyon metreküp su aktarımı yapıldı.

İstanbul'un barajlarında son doluluk oranları:

Elmalı: %78,42
Ömerli: %68,90
Darlık: %66,24
Alibey: %47,10
Terkos: %41,14
Istrancalar: %34,30
Büyükçekmece: %34,04
Sazlıdere: %27,19
Kazandere: %20,87
Pabuçdere: %14,45

"YÜZDE 100 DOLU OLSA BİLE 1 YILLIK İHTİYACA YETMİYOR"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, kentin barajlarının tam kapasite dolması durumunda dahi İstanbul'un yıllık su tüketimini tek başına karşılamaya yetmediğini belirtti. Sıcaklık ve rüzgarın buharlaşmayı tetiklediğini söyleyen Özdemir, doluluk oranının yüzde 20 seviyelerine inmesi halinde şehrin kritik döneme gireceğini vurguladı.

BELEDİYELERE VE VATANDAŞA İSRAF UYARISI: "FISKİYELER CADDEYİ SULUYOR"

Su tasarrufunun hayati önem taşıdığını kaydeden Güven Özdemir, kamusal alanlardaki sulama yöntemlerine de dikkat çekti. Avrupa'da kuraklık dönemlerinde bahçe sulamalarının dahi yasaklandığını hatırlatan Özdemir; yol kenarlarındaki arızalı fıskiyelerin çimler yerine caddeleri suladığını, saatlerce açık bırakılan kontrolsüz şebeke suyu sulamalarının büyük bir israfa yol açtığını belirterek sulamanın yalnızca gün doğmadan önce veya gün battıktan sonra sınırlı süreyle yapılması gerektiğini söyledi.

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