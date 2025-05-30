İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı: Su krizi var mı?

30 Mayıs Cuma günü itibarıyla İstanbul’daki tüm barajların doluluk oranı yüzde 76,8 olarak açıklandı. Bu oran, şehrin su ihtiyacının karşılanmasında önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. İstanbul’da bulunan barajların doluluk oranları ise şöyle:

Elmalı Barajı: %92,21

Ömerli Barajı: %88,41

Kazandere Barajı: %83,56

Pabuçdere Barajı: %83,03

Darlık Barajı: %80,02

Terkos Barajı: %77,39

Büyükçekmece Barajı: %68,45

Alibeyköy Barajı: %57,06

Sazlıdere Barajı: %56,73

Istrancalar Barajı: %36,23

Vatandaşlar, İstanbul’daki barajların ne kadar dolu olduğunu öğrenmek için arama motorlarında “İstanbul baraj doluluk oranları” sorusuna sıkça başvuruyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte su kaynaklarının durumu daha fazla önem kazanıyor.