İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Duyurdu! 22 Aralık 2023 Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları...
İstanbul'da barajların doluluk oranları İstanbulluların hayatlarını derinden etkilemektedir. Bu nedenle İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını günlük olarak duyurur. Peki barajlarda 22 Aralık 2023 günü itibariyle barajlarda ne kadar su kaldı?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel doluluk oranlarını açıkladı.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları %50,71'e yükseldi. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 62,13
Büyükçekmece Barajı: % 41,13
Darlık Barajı: % 61,6
Elmalı Barajı: % 86,02