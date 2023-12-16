İSKİ Barajlara Dair Müjdeyi Verdi! Güncel Oranlar Duyuruldu! 16 Aralık 2023 Barajların Doluluk Oranları...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranlarını duyurdu. İSKİ'ye göre bugün barajlarda ne kadar su kaldı? 16 Aralık 2023 günü baraj doluluk oranları...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajların güncel doluluk oranlarını paylaştı.
İstanbul'da barajların doluluk oranları %41,71'ye yükseldi. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 51,73
Büyükçekmece Barajı: % 26,9
Darlık Barajı: % 58,44
Elmalı Barajı: % 82,23