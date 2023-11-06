İSKİ Bildirdi: İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
İstanbul'daki barajların doluluk oranları İstanbul su ev Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün duyurulur. 6 Kasım 2023 günü barajlardaki su oranları kaça düştü? İşte güncel oranlar...
6 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %17,31 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça düştü?
Alibey Barajı: % 16,77
Büyükçekmece Barajı: % 3,86
Darlık Barajı: % 28,09
Elmalı Barajı: % 16,94
Istrancalar Barajı: % 26,02
Kazandere Barajı: % 7,43