İSKİ Bildirdi: İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...

İstanbul'daki barajların doluluk oranları İstanbul su ev Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün duyurulur. 6 Kasım 2023 günü barajlardaki su oranları kaça düştü? İşte güncel oranlar...

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İSKİ Bildirdi: İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 1

6 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %17,31 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça düştü?

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İSKİ Bildirdi: İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 2

Alibey Barajı: % 16,77

Büyükçekmece Barajı: % 3,86

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İSKİ Bildirdi: İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 3

Darlık Barajı: % 28,09

Elmalı Barajı: % 16,94

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İSKİ Bildirdi: İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 4

Istrancalar Barajı: % 26,02

Kazandere Barajı: % 7,43

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