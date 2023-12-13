İSKİ Duyurdu: 40'ı Geçti! Barajların Güncel Doluluk Oranları Kaç Oldu? 13 Aralık 2023 Güncel Baraj Doluluk Oranları...
İstanbul Su ve Kanalizasyona İdaresi güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. Bütün İstanbulluları yakından ilgilendiren baraj doluluk oranları kaça çıktı? 13 Aralık 2023 günü itibariyle hangi barajda ne kadar su kaldı?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün barajların doluluk oranlarını paylaşmaktadır.
İSKİ'ye göre barajların genel doluluk oranları %40,2'ye yükseldi. 13 Aralık gününde hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 51,31
Büyükçekmece Barajı: % 25,56
Darlık Barajı: % 57,71
Elmalı Barajı: % 86,71