İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı? 12 Aralık 2023 Salı Günü Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?

İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığı tüm İstanbulluları ilgilendiren bir sorundur. Bu nedenle çok merak edilir. İSKİ'ye göre 12 Aralık 2023 günü İstanbul'da barajların doluluk oranları kaç oldu?

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İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı? 12 Aralık 2023 Salı Günü Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajların güncel doluluk oranlarını duyurdu. 

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İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı? 12 Aralık 2023 Salı Günü Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? - Resim: 2

İsKİ2ye göre barajların genel doluluk oranları %39,96'ya yükseldi. Peki 12 Aralık'ta hangi barajda ne kadar su kaldı?

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İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı? 12 Aralık 2023 Salı Günü Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? - Resim: 3

Alibey Barajı: % 51,31

Büyükçekmece Barajı: % 25,39

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İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı? 12 Aralık 2023 Salı Günü Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? - Resim: 4

Darlık Barajı: % 57,49

Elmalı Barajı: % 86,46

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