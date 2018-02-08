İstanbul'da kış geçtiğimiz yıllara oranla kurak geçiyor. Kente kar yağışı beklenen seviyede değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2018 Ocak ayında sıcaklığın ortalamaların üzerinde olduğunu açıkladı. İstanbul barajlarında doluluk oranı geçen yıl bu günlerde yüzde 85.75'di. Bugün ise yüzde 75.35 ölçüldü. Durum böyle olunca İstanbul'da su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı sorusu akıllara geliyor. Bu soruya yanıt veren İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, "Bir damla yağış olmasa bile 9 ay yetecek kadar suyumuz var" dedi.

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, "Yaklaşık 650 milyon metreküplük bir suyumuz var. Alibeyköy Barajı'nda su seviyemiz 24 metre civarında ve doluluk oranı yüzde 80 düzeyinde. İstanbullu hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. İlkbaharda ve sonbaharda da yağış bekliyoruz. Bizim bugünden itibaren bir damla yağış olmasa bile 9 ay, yani 2018'in Kasım ayına kadar yetecek suyumuz var" dedi. Turan, "İstanbul sadece kendi il sınırları içindeki havzalardan su alan bir yer değil. İstanbul'daki barajlarımıza, 200 kilometre ötedeki Düzce Melen Çayı'ndan su getiriyoruz. Avrupa Yakası'na da Istrancalar'dan su geliyor" diye konuştu.



"SON 44 YILIN EN KURAK YILINDAYIZ"



"Ülke genelinde son 44 yılın en kurak yılındayız. 2014'teki kurak yıldan sonra şu anda ortalamanın üzerindeyiz" diyen Turan, "Önceki yıllarda barajların daha dolu yılları da oldu. İnşallah Mart ayında kar geldiğinde, barajlarımızdaki doluluk biraz daha artacak. Hatta şu anda Istrancalar'daki barajlarımızda doluluk yüzde 100'lerde" diye konuştu.



Turan, "İstanbul'da günlük ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su veriyoruz. Yılda 1 milyar metreküp suya tekabül ediyor. Barajlarımızın tamamı yüzde 100 dolu olduğunda, yaklaşık 900 milyon metreküp civarında. Şu anda 650-660 milyon metreküp suyumuz var. Talep Avrupa Yakası'nda daha fazla. Buna rağmen, içme suyu kaynaklarımız Anadolu Yakası'nda. Akıllı şebeke sistemiyle, dengeleme otomatik olarak sağlanıyor. Bir taraftan su eksildiği zaman, diğer taraftan dengeleme sağlanıyor.



En önemli proje, Melen Barajı. Bu baraj bittikten sonra, İstanbul'a bir yılda verdiğimiz su kadarlık ilave kapasiteye sahip barajımız olacak. 2053'e kadar İstanbul'un su sıkıntısı olmayacak. İstanbul, su zengini bir metropol değil. Dünyada da kıt bir kaynak. 'Bol bulduk, bol harcayalım' demek doğru değil" ifadelerini kullandı.



"AYLA" FİLMİNİN FİLM SETİ DE SULAR ALTINDA KALDI



Alibeyköy Barajındaki son durum havadan görüntülendi. Alibeyköy barajında doluluk oranının yüzde 79.93 ulaşması sonucu Ayla filminin çekildiği film seti de sular altında kaldı. Film çekimi sırasında kullanılan çekimlerin tamamlanmasıyla terk edilen film seti için yapılan binaların suların yükselmesiyle sular altında kaldığı görüldü.



BARAJLARDA SON DURUM



İstanbul barajlarında şu anda genel doluluk oranı yüzde 75.35 seviyesinde. İstanbul'un barajlarında 2014 yılında yaşanan kuraklık sırasında 8 Şubat 2014 tarihinde doluluk oranı yüzde 32.05 olarak kayıtlara geçmişti. 2017 yılının Şubat ayında Geçen yıl aynı tarihteki doluluk oranı ise 85.75'di.



İstanbul barajlarının ayrı ayrı doluluk oranları ise şöyle;



Kazandere : Yüzde 100



Istırancalar : Yüzde 100



Papuçdere : Yüzde 93.85



Ömerli : Yüzde 86.25



Sazlıdere : Yüzde 34.35



Büyükçekmce : Yüzde 63.17



Alibeyköy : Yüzde 79.93



Terkoz : Yüzde 85.82



Elmalı : Yüzde 27.03



Darlık : Yüzde 73.74