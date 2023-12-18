İSKİ Güncel Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı: Ne Kadar Oldu? 18 Aralık 2023 Pazartesi Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları...

İSKİ barajlardaki güncel doluluk oranlarını açıkladı. İstanbul'daki barajların doluluk oranları kaça yükseldi? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan baraj doluluk oranları 18 Aralık 2023 Pazartesi günü kaça yükseldi?

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İSKİ Güncel Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı: Ne Kadar Oldu? 18 Aralık 2023 Pazartesi Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını açıkladı. 

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İSKİ Güncel Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı: Ne Kadar Oldu? 18 Aralık 2023 Pazartesi Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 2

İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %47,45'e yükseldi. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı? 

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İSKİ Güncel Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı: Ne Kadar Oldu? 18 Aralık 2023 Pazartesi Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 3

Alibey Barajı: % 61,05

Büyükçekmece Barajı: %38,85

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İSKİ Güncel Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı: Ne Kadar Oldu? 18 Aralık 2023 Pazartesi Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 4

Darlık Barajı: % 60,5

Elmalı Barajı: % 88,12 

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