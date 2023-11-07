İSKİ Güncel Oranı Paylaştı, Bir Türlü Artmıyor! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı? 7 Kasım'da Güncel Baraj Doluluk Oranları...

İstanbul'da barajların doluluk oranları tüm İstanbullular tarafından merak edilmektedir. İSKİ her gün barajların doluluk oranlarını duyurmaktadır. Peki 7 Kasım 2023 günü hangi barajda ne kadar su kaldı?

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İSKİ Güncel Oranı Paylaştı, Bir Türlü Artmıyor! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı? 7 Kasım'da Güncel Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 1

7 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %17,1 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça düştü? Oranlar yükselecek mi? İşte güncel baraj doluluk oranları... 

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İSKİ Güncel Oranı Paylaştı, Bir Türlü Artmıyor! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı? 7 Kasım'da Güncel Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 2

Alibey Barajı: % 16,52

Büyükçekmece Barajı: %3,86

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İSKİ Güncel Oranı Paylaştı, Bir Türlü Artmıyor! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı? 7 Kasım'da Güncel Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 3

Darlık Barajı: %27,72

Elmalı Barajı: % 16,9

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İSKİ Güncel Oranı Paylaştı, Bir Türlü Artmıyor! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı? 7 Kasım'da Güncel Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 4

Istrancalar Barajı: %21,96

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