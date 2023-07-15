İSKİ'den korkutan mesaj! Sıcaklarda o rekor da kırıldı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü İstanbul'daki abonelerine mesaj gönderdi. İSKİ'nin gönderdiği mesajda "İstanbul genelinde günlük su tüketimi miktarı 3.550.435 m3'e ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek su tüketim rekoru kırıldı" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü İstanbul'daki abonelerinin telefonuna mesaj göndererek tüm zamanların en yüksek su tüketim rekorunun kırıldığını duyurdu.
İSKİ'nin gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
- Sayın abonemiz. İstanbul genelinde günlük su tüketimi miktarı 3.550.435 m3'e ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek su tüketim rekoru kırıldı. Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi minimum seviyeye indirelim. Desteğiniz için teşekkür ederiz.