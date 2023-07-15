İSKİ'den korkutan mesaj! Sıcaklarda o rekor da kırıldı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü İstanbul'daki abonelerinin telefonuna mesaj göndererek tüm zamanların en yüksek su tüketim rekorunun kırıldığını duyurdu.

İSKİ'nin gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: